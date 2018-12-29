Zirvenin sahibi değişmedi

BUGÜN NELER OLDU

atv ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizi, yayımlanmaya başladığı ilk haftadan bu yana zirvedeki yerini koruyor. Reyting sıralamasında açık ara zirvenin sahibi olan dizi, nefes kesen son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, 'Tüm Kişiler'de yüzde 14.97 izlenme oranı ve yüzde 31.82 izlenme payı, AB'de yüzde 11.02 izlenme oranı ve yüzde 26.42 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 14.05 izlenme oranı ve yüzde 28.92 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci sırada yer aldı.Dizinin son bölümünde eski aşıklar bir araya geldi. Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkâr ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu. Bölüme damga vuran olay ise Hünkâr'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu. Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkâr ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı. Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı. Züleyha'nın kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi. 100 liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti. Demir Yaman'ın teklifi ise 200 liraydı.