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1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere seyahat etmek için dış hatlar terminalini kullanmak gerekirdi?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere seyahat etmek için dış hatlar terminalini kullanmak gerekirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere seyahat etmek için dış hatlar terminalini kullanmak gerekirdi? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 31.12.2018 22:14Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 22:16
1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere seyahat etmek için dış hatlar terminalini kullanmak gerekirdi?