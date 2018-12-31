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2009'da Nijerya'da gerçekleşen soyguna karıştığı için tutuklanan hayvanın türü nedir? Hangi hayvan gözaltına alındı

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2009'da Nijerya'da gerçekleşen bir silahlı soyguna karıştığı karıştığı şüphesiyle tutuklanan ve soruşturma tamamlanana kadar gözaltına tutulan hayvanın türü nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2009'da Nijerya'da gerçekleşen bir silahlı soyguna karıştığı karıştığı şüphesiyle tutuklanan ve soruşturma tamamlanana kadar gözaltına tutulan hayvanın türü nedir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 21:44
2009'da Nijerya'da gerçekleşen soyguna karıştığı için tutuklanan hayvanın türü nedir? Hangi hayvan gözaltına alındı

2009'da Nijerya'da gerçekleşen bir silahlı soyguna karıştığı karıştığı şüphesiyle tutuklanan ve soruşturma tamamlanana kadar gözaltına tutulan hayvanın türü nedir?

A) Keçi

B) At

C) Yılan

D) Fil

İşte cevabı!

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2009'da Nijerya'da gerçekleşen soyguna karıştığı için tutuklanan hayvanın türü nedir? Hangi hayvan gözaltına alındı
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