2009'da Nijerya'da gerçekleşen soyguna karıştığı için tutuklanan hayvanın türü nedir? Hangi hayvan gözaltına alındı

2009'da Nijerya'da gerçekleşen bir silahlı soyguna karıştığı karıştığı şüphesiyle tutuklanan ve soruşturma tamamlanana kadar gözaltına tutulan hayvanın türü nedir?

A) Keçi

B) At

C) Yılan

D) Fil

İşte cevabı!