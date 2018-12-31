40'dan fazla reddedilen filmin senaryosu - Hangi ünlü filmin senaryosu 40 defa reddedilmiştir?

Hangi ünlü filmin senaryosu birçok büyük yapım şirketi tarafından, bazılarında birden çok olmak üzere, 40'tan fazla kez reddedilmiştir?

A) Matrix

B) Geleceğe dönüş

C) Harry Potter ve Felsefe taşı

D) Terminatör

Cevap: B) Geleceğe dönüş