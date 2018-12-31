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40'dan fazla reddedilen filmin senaryosu - Hangi ünlü filmin senaryosu 40 defa reddedilmiştir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ünlü filmin senaryosu birçok büyük yapım şirketi tarafından, bazılarında birden çok olmak üzere, 40'tan fazla kez reddedilmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ünlü filmin senaryosu birçok büyük yapım şirketi tarafından, bazılarında birden çok olmak üzere, 40'tan fazla kez reddedilmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 31.12.2018 22:41Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 22:44
Hangi ünlü filmin senaryosu birçok büyük yapım şirketi tarafından, bazılarında birden çok olmak üzere, 40'tan fazla kez reddedilmiştir?