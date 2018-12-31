Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hollanda'da 1 yaşında kaybolan ve 17 yıl sonra bulunan lolipop adlı hayvan hangisidir

Hollanda'da 1 yaşında kaybolan ve 17 yıl sonra bulunan lolipop adlı hayvan hangisidir

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hollanda'da 1 yaşındayken kaybolan ve 17 yıl sonra bulunup sahibine kavuşan Lolipop adlı hayvan hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hollanda'da 1 yaşındayken kaybolan ve 17 yıl sonra bulunup sahibine kavuşan Lolipop adlı hayvan hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 23:08
Hollanda'da 1 yaşında kaybolan ve 17 yıl sonra bulunan lolipop adlı hayvan hangisidir

Hollanda'da 1 yaşındayken kaybolan ve 17 yıl sonra bulunup sahibine kavuşan Lolipop adlı hayvan hangisidir?

A) Papağan

B) Köpek

C) Kaplumbağa

D) Kedi

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda'da 1 yaşında kaybolan ve 17 yıl sonra bulunan lolipop adlı hayvan hangisidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN