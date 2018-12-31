Hollanda'da 1 yaşında kaybolan ve 17 yıl sonra bulunan lolipop adlı hayvan hangisidir
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hollanda'da 1 yaşındayken kaybolan ve 17 yıl sonra bulunup sahibine kavuşan Lolipop adlı hayvan hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hollanda'da 1 yaşındayken kaybolan ve 17 yıl sonra bulunup sahibine kavuşan Lolipop adlı hayvan hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 31.12.2018 23:04Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 23:08
Hollanda'da 1 yaşındayken kaybolan ve 17 yıl sonra bulunup sahibine kavuşan Lolipop adlı hayvan hangisidir?