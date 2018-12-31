Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 31.12.2018 23:19Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 23:20
Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?