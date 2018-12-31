Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?

'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 23:20
Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?

Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?

A) Yetişkinler ve çocuklar

B) Tüccarlar ve çiftçiler

C) Kadınlar ve erkekler

D) Evliler ve bekarlar

İşte cevabı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında hangisi iki farklı dilde konuşurlar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN