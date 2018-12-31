'Sosyal medya kampanyaları çok renkli seçim süreci ortaya koyacak'

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, "Cumhurbaşkanımızın yerel seçim kampanyalarında 'afiş ve bayrak' olmayacağı açıklamasıyla, sosyal medya kullanımı, olduğundan daha fazla artacak. Belediye başkan adaylarının yapacağı sosyal medya kampanyaları çok renkli bir yerel seçim süreci ortaya koyacak." dedi.

Ercan, Edirne'de katıldığı bir programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının, partililerin ve seçmenlerin 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimleri heyecanla beklediğini söyledi.

Belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarına geleneksel veya teknolojik yöntemlerle devam ettiğini belirten Ercan, "Önümüzdeki yerel seçimde hiç beklemediğimiz bir şey olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, 'artık sokaklarda afiş ve bayrakla tanıtım yapmayacağız, sosyal medyayı çok etkin şekilde kullanacağız' dedi. Bu, çok önemli bir açıklamaydı ve hatta devrim niteliğinde bir açıklamaydı." diye konuştu.

Bu seçimde alışılagelmişin dışında belediye başkan adaylarının sosyal medyayı daha etkin ve verimli kullanacağını ifade eden Ercan, şunları kaydetti:

"Tabii buna bağlı olarak sosyal medyada sahte haberler, sahte bilgiler ve sahte aday hesapları ortaya çıkacak. Sahte aday hesapları konusunda seçmen çok dikkatli olmalıdır. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bunun dışına baktığımız zaman, Cumhurbaşkanımızın yerel seçim kampanyalarında 'afiş ve bayrak' olmayacağı açıklamasıyla, sosyal medya kullanımı, olduğundan daha fazla artacak. Belediye başkan adaylarının yapacağı sosyal medya kampanyaları çok renkli bir yerel seçim süreci ortaya koyacak."

"PROFESYONEL DESTEK GEREKLİ"

Sosyal medyada gençleri yakalayan, gençlerin dilini kullanan aday profilini çizmenin önemli olduğunu vurgulayan Ercan, "Belirli bir yaşın üzerinde, özellikle 40-50 yaşın üzerinde belirli bir partiye bağlı olanların görüşleri pek değişmeyecektir ama gençlerin, ilk defa oy kullanacak siyasete ilgi duyan gençlerin oyunu almak bu anlamda önemli." dedi.

Teknolojiyi iyi kullanan, sosyal medyada kendini güzel ifade edebilen, görsellerinden şablonlarına kadar, sosyal medyada hem takipçi sayısı, etkileşimi yüksek olan adayların bir adım önde olacağını aktaran Ercan, şöyle devam etti:

"Bu yapılan bilimsel deneylerle de beğeni sayısı ve sosyal medyada aktifliği olan adaylara bakış açısının iyi olduğu görülüyor dünyada. Yeni medyanın seçmene etkisi çok daha fazla hissedilebilecek bu seçim ve bundan sonraki seçimlerde. İyi kullanan adaylar, özellikle de gerçekten profesyonel olarak bu konuda destek alan adaylar bir adım önde olacak. Sempatik ve doğal fotoğraflar kullanılmalıdır. Sahte beğeniler ve sahte takipçileri gençler fark ediyorsa adaylar için kötü bir izlenim oluşturacaktır. Bu anlamda gençleri bir araya getirebilen yenilikçi adayların kazanacağını öngörüyoruz."

Ercan, adayların profesyonel olarak sosyal medya desteği alması gerektiğini belirtti.

"SEÇMENLER MAVİ TIKA DİKKAT ETSİNLER"

Belediye başkan adaylarının "Facebook", "Twitter" ve "Instagram"da reklamlar da verebileceğini anlatan Ercan, "Özellikle Instagram çok etkili. Dünyada Instagram kullanımında ikinci sıradayız. Instagram'da verilecek lokasyon bazlı reklamlar adaylara tanıtım açısından kolaylık sağlayacaktır. Anadolu'da Facebook kullanımı hala etkili. Anadolu'da yapılacak Facebook tanıtımlarının etkili olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçmenin sahte hesaplara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Ercan, "Seçmenler mavi tıka (onaylanmış hesap) dikkat etsinler. Seçecekleri belediye başkan adaylarının mavi tık hesabı yoksa bunu teyit etsinler. Çünkü mavi tıklı onaylanmamış olan hesaplar genelde sahte olabiliyor. Aday adına itibar kaybı için sahte hesaplar açılmış olabiliyor. Aday kendi broşürlerinde de sosyal medya hesabını belirtmelidir. Sosyal medya hesabı olmayan adaylar kendi adların hesap açmalılar çünkü onlar açmazsa başkaları itibar kaybı için hesap açabiliyor. Bu durum seçim kampanyasını olumsuz etkileyebilir. Muhakkak kendi resmi hesapları olsun ve bunu güvenilir kaynaklardan duyursunlar." şeklinde konuştu.