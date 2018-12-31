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'in "Biraz Fernandel biraz Belmondo" diye tanımladığı kişi kimdir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'in "Biraz Fernandel biraz Belmondo" diye tanımladığı kişi kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Zeki Müren'in "Biraz Fernandel biraz Belmondo" diye tanımladığı kişi kimdir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 1.1.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 00:13
Zeki Müren'in Biraz Fernandel biraz Belmondo diye tanımladığı kişi kimdir?

Zeki Müren'in "Biraz Fernandel biraz Belmondo" diye tanımladığı kişi kimdir?

A) Şener Şen

B) Cüneyt Arkın

C) Kemal Sunal

D) Tarık Akan

Cevap: C) Kemal Sunal

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Zeki Müren'in "Biraz Fernandel biraz Belmondo" diye tanımladığı kişi kimdir?
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