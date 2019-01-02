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2019 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye adayları kimler?

Milyonlarca bireyin beklediği 2019 yarışmasının yayın tarihi belli oldu! Bilindiği gibi 'nın hazırlayıp sunduğu Survivor büyük bir izleyici kitlesine hakim. Bu nedenle televizyon izleyicileri ve Survivor yarışmasını yakından takip edenler 2019 Survivor ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 2.1.2019 11:00
2019 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye adayları kimler?

Bu sezonki ile geçmişe selam yollayan ; yarışmacıları da internet üzerinden yaptığı oylama ile belirleyecek. Bu sistem 2005 yılından beri gerçekleştirilen Survivor yarışması açısından bir ilk olacak. adayları kimler? Televizyon programlarından anımsayacağınız , Masterchef yarışmasından hatırlayacağınız , 22 yaşındaki atlet ve futbolcu Kader Karakaya, voleybolcu Buse Akar, Seferad grubunun solisti , eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, gibi isimler oylamada yer alıyor.

2019 SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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2019 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye adayları kimler?
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