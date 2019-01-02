2019 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye adayları kimler?

Bu sezonki Survivor Türkiye Yunanistan ile geçmişe selam yollayan Acun Ilıcalı; yarışmacıları da internet üzerinden yaptığı oylama ile belirleyecek. Bu sistem 2005 yılından beri gerçekleştirilen Survivor yarışması açısından bir ilk olacak. Survivor 2019 adayları kimler? Televizyon programlarından anımsayacağınız Azmi Kaan Güvenilir, Masterchef yarışmasından hatırlayacağınız Hakan Kanık, 22 yaşındaki atlet ve futbolcu Kader Karakaya, voleybolcu Buse Akar, Seferad grubunun solisti Sami Levi, eski Survivor yarışmacısı Seda Ocak, Sinem Kılıç gibi isimler oylamada yer alıyor.