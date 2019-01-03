Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Perşembe günleri ATV'de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisi için vatandaşların internet üzerinden yayın tarihi araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle ekranlara gelen ve reyting rekorlarını alt üst eden dizinin 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri internet üzerinden bugün dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Yılbaşı tatiline giren dizi bu hafta ekranlarda yer almayacak. 17. yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

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