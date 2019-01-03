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bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ekranlarının sevilen dizisi , yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Dizinin 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmaması nedeniyle 'Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı' sorusu akıllara geldi. Peki, yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölüm var mı? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 3.1.2019 16:15
Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Perşembe günleri ATV'de yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisi için vatandaşların internet üzerinden yayın tarihi araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle ekranlara gelen ve reyting rekorlarını alt üst eden dizinin 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri internet üzerinden bugün dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Yılbaşı tatiline giren dizi bu hafta ekranlarda yer almayacak. 17. yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

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Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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