Tüm pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen karakter kimdir?

Hadi 3 Ocak 20.30 ipucu sosyal medya üzerinden açıklandı. Milyonlarca kişinin online olarak sosyal medya üzerinden oynadığı bilgi yarışması hadi'nin akşam yapılacak olan yarışması için verilen ipucu pokemon'dan geldi. İnternet üzerinden verilen ipucunda "Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir biliyor muyuz" dendi.

HADİ İPUCUNUN CEVABI

Pokemon çizgi filmindeki Pallet kasabasından çıkan Pikachu nun sahibi ASH KETCHUM