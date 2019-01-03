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Tüm pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi eğiticisi olmak isteyen karakter kimdir?

eğiticisi olmak için kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?

Giriş Tarihi: 3.1.2019 15:43
Tüm pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen karakter kimdir?

Hadi 3 Ocak 20.30 ipucu sosyal medya üzerinden açıklandı. Milyonlarca kişinin online olarak sosyal medya üzerinden oynadığı bilgi yarışması hadi'nin akşam yapılacak olan yarışması için verilen ipucu pokemon'dan geldi. İnternet üzerinden verilen ipucunda "Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir biliyor muyuz" dendi.

HADİ İPUCUNUN CEVABI

Pokemon çizgi filmindeki Pallet kasabasından çıkan Pikachu nun sahibi ASH KETCHUM

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Tüm pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen karakter kimdir?
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