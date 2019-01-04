Yıldırımın elektrik akımlarından oluştuğunu ispatlayan bilim insanı kimdir? Hadi 4 Ocak ipucu sorusu

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 12.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açılamada, "İpucumuz bu kez paratoner'in, ilk yüzme paletlerinin ve iki odak noktalı, bifocal gözlüğün kaşifinden geliyor. Üstelik tüm bu popüler icatların mucidi, buluşlarının herkes tarafından kullanılması gerektiğine inandığı için hiçbir patent başvurusunda bulunmamıştır. Ünlü uçurtma deneyi sonucunda yıldırımın elektrik akımlarından oluştuğunu ispatlayan Amerikalı bilim insanı kimdir? " denildi. İşte 3 Ocak Hadi ipucu yanıtı...

Cevap: Benjamin Franklin