Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalında yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı ve Türkiye'nin konuştuğu Palu Ailesi ve damat Tuncer Ustaer skandalında hergün yeni bir kadn adonruan gelişme yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Palu Ailesi fertleri, damat Tuncer Ustaer'e Kur'an-ı Kerim'den 16 cüz okuduğunu ve yarım hoca sayıldığını söylediği için itaat ettiklerini söyledikleri anlarda Müge Anlı sinirlerine hakıim olamadı. Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustaer'in ısrarla Kur'an kursuna gittiğini söylemesinin üzerine Müge Anlı "Kur'an kursunna gitmeyen kaç kişi vardır ki" diyerek isyan etti.

Palu Ailesi skandalında kan donduran itiraf ''Tuncer 16 cüz okuduğu için yarım hoca diyorduk''

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU PALU AİLESİ VE TUNCER USTAER SKANDALINI MÜGE ANLI İLK KEZ BÖYLE EKRANA TAŞIMIŞTI!

Türkiye'nin konuştuğu içinde cinayetlerden tecavüzlere işkencelere, her türlü iğrenç sapıklığın yaşandığı Palu ailesi ve Tuncer Ustael skandalı Müge Anlı'ya başvuran Havva Palu'nun ilk kez canlı yayına gelmesi ile böyle ortaya çıkartılmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu Palu Ailesi ve Tuncer Ustaer skandalını Müge Anlı ilk kez böyle ekrana taşımıştı!

KATİL OLDUĞU İDDİA EDİLEN TUNCER USTAEL, MÜGE ANLI CANLI YAYININDA BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

ATV'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayetle itham edilen Tuncer Ustael, canlı yayın sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael ise gerçek katillerin eşinin ailesi olduğunu ve cinayetleri onun üzerine atmak istediklerini iddia etti.

Katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael, Müge Anlı canlı yayınında böyle gözaltına alındı

MÜGE ANLI, ÇEVRESİNDEKİ BÜTÜN ÇOCUK VE KADINLARA İŞKENCE YAPARAK TECAVÜZ EDEN TUNCER USTAEL OLAYINI AYDINLATIYOR!

Müge Anlı, çevresindeki tüm kadın ve çocuklara işkence yaparak tecavüz eden, fuhuştan gaspa cinayette azmettirmeye kadar onlarca suç işleyen Tuncer Ustael hakkında birbirinden iğrenç yeni iddialara ulaştı.

Müge Anlı'da görülmemiş iğrençliketeki bir olayı aydınlatıyor. Müge Anlı, çevresindeki tüm kadınlara ve çocuklara işkence yaparak tecavüz eden cinayete azmettirmekten fuhşa, gasptan adam kaçırmaya kadar onlarca iğrenç suçla da itham edilen Tuncer Ustael, olayında yeni ulaştığı detayşarı izleyicileriyle canlı yayaıdna paylaştı.

Müge Anlı, çevresindeki bütün çocuk ve kadınlara işkence yaparak tecavüz eden Tuncer Ustael olayını aydınlatıyor!

PALU AİLESİ VE TUNCER USTAEL, OLAYINDA FLAŞ GELİŞME! MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI...

Müge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu Palu Aliesi olayındaki son dakika flaş gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Çevresindeki bütün çocuk ve kadınlara işkence yaparak tecavüz eden Tuncer Ustael ve Palu Ailesi olayında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kan donduran iddialar ile gündeme gelen ailenin bakım altına alınıp destek verileceği açıklandı.

Palu ailesi ve Tuncer Ustael, olayında flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayında açıkladı...

MÜGE ANLI'DA TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU PALU AİLESİNİN DAMADI TUNCER USTAEL'İN ESKİ ENİŞTESİNDEN ŞOK İDDİALAR!

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı içinde cinayetlerden tecavüzlere işkencelere ve her türlü iğrenç sapıklığın yaşandığı Palu ailesi skandalında; Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'in eski eniştesinin kan donduran itirafları canlı yayına damga vurdu!

Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'in eski eniştesinden şok iddialar!