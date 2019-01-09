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kimdir? ve Şeyma Baday...

ismi ile birlikte görüntülenince vatandaşlar tarafından arama motoru Google'da araştırılmaya başlandı. ve kaç yaşında? Ata Demirer, kendisinden 25 yaş küçük sunucu ve oyuncu Şeyma Baday ile 13 saat boyunca aynı mekanda oturunca dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 09:53
Şeyma Baday kimdir? Ata Demirer ve Şeyma Baday...

Başrollerini Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum'la paylaştığı Hedefim Sensin ile beyazperde de izleyicilerin karşısına çıkan Ata Demirer, önceki akşam İstanbul'un gözde yerlerinden Cihangir'de bir mekanda 22 yaşındaki sunucu Şeyma Baday ile 13 saat boyunca birlikte vakit geçirdi. Magazin muhabirlerinin mekan çıkışında soru sorduğu Şeyma Baday; dostça yemek yedik, sadece arkadaşız demekle yetindi. Peki Şeyma Baday kimdir?

Şeyma Baday kimdir?

Şeyma Baday, 1997 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisinde rol alan Şeyma Baday; Mehmet Ali Erbil tarafından sunulan Çarkıfelek yarışmasında da yer aldı. Şeyma Baday hem oyuncu hem de sunuculuk yapıyor.

Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümü okuyan Şeyma Baday; instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Şeyma Baday kimdir? Ata Demirer ve Şeyma Baday...
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