Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ortaya çıktı

2017 Miss Turkey Türkiye güzeli Itır Esen ile Acun Ilıcalı arasında aşk dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden bir çocuğu olan Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz aylarda tel celsede boşanın Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in aşk yaşadıları, baş başa yemek yedikleri ve yurtdışında tatil yaptıkları iddia edildi. Vakitsiz Horoz'un haberine göre; İkilinin Bağdat Caddesi'nde bir restoranda görüldükleri, birlikte tiyatroya gittikleri son olarak da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia ediliyor.