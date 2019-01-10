Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? 17. bölümde flaş gelişme

ATV'de perşembe günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran fenomen diziBir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı? Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta 16. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.1.2019 11:33
Perşembe günlerinin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova kısa sürede milyonlarca izleyicinin beğenisini kazandı. Her hafta yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi için internet üzerinden araştırmalar devam ediyor.