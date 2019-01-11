Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir? Hadi ipucu sorusu

Hafta içi her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde yapılan Hadi yarışmasına binlerce kişi katılım sağlıyor. Bu akşam yapılacak olan yarışma öncesi de heyecan dorukta. 'Spor Gecesi' konsepti ile bu akşam yapılacak yarışmanın ipucu sorusu yayınlandı. hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımın ardından 'kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir' sorusunun yanıtını araştırıyotlar. Yarışma öncesi hadi ipucu sorusunun cevabını öğrenip avantaj sağlamak isteyenler doğru yerdeler.

HADİ İPUCU SORUSU YAYINLANDI!

SORU: Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir?

CEVAP: KROS

KROS NEDİR?

Kros, kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden çukurlardan ve akarsulardan geçerek kısaca doğada ve arazide yapılan koşu.

Doğa ve arazi koşullarında yapılan spor.

Arazi özellikli, arazi şartlarına uygun ve dayanıklı.