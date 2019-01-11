Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir? Hadi ipucu sorusu

Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir? ipucu sorusu

'nin bugünkü ipucu sorusu yayınlandı. Akşam saatlerinde yapılacak olan yarışma öncesi sosyal medya hesabından yayınlanan hadi ipucu sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Peki, kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir? İşte 11 Ocak Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 11.1.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 15:59
Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir? Hadi ipucu sorusu

Hafta içi her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde yapılan Hadi yarışmasına binlerce kişi katılım sağlıyor. Bu akşam yapılacak olan yarışma öncesi de heyecan dorukta. 'Spor Gecesi' konsepti ile bu akşam yapılacak yarışmanın ipucu sorusu yayınlandı. hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımın ardından 'kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir' sorusunun yanıtını araştırıyotlar. Yarışma öncesi hadi ipucu sorusunun cevabını öğrenip avantaj sağlamak isteyenler doğru yerdeler.

HADİ İPUCU SORUSU YAYINLANDI!

SORU: Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir?

CEVAP: KROS

KROS NEDİR?

  • Kros, kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden çukurlardan ve akarsulardan geçerek kısaca doğada ve arazide yapılan koşu.
  • Doğa ve arazi koşullarında yapılan spor.
  • Arazi özellikli, arazi şartlarına uygun ve dayanıklı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırlarda ve ormanlarda yükseltilerden, çukurlardan geçerek yapılan koşu yarışına ne denir? Hadi ipucu sorusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN