Ölü canlar kitabının yazarı kimdir? 11 Ocak Hadi İpucu sorusu cevabı!

Bugün saat 12.30'da başlayacak olan sevilen yarışma Hadi yine her gün yayınladığı gibi instagram hesabı üzerinden ipucu sorusunu hazırladı. Bugünki soru ise, "İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır" sözünü söyleyen ve aslında bu sözle günümüze de ışık tutan Rus yazar kimdir? En önemli Eseri'nin de Ölü Canlar olduğunu hatırlatalım." şeklinde paylaştığı sorunun cevabını sizler için araştırdık ve hazırladık. Bugün toplamda 12 sorunun sorulacağı yarışmada 6000 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmayı sunacak isim ise Müge Boz olacak.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

"İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır" sözünü söyleyen ve aslında bu sözle günümüze de ışık tutan Rus yazar kimdir? En önemli Eseri'nin de Ölü Canlar olduğunu hatırlatalım." sözlerini söyleyen ve kitabını yazan kişi kimdir?

'İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır sözünü söyleyen ve Ölü Canlar kitabını yazan kişi Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogol'dur.