Turkuvaz Medya Grubu’na 4 ödül

BUGÜN NELER OLDU

BEM-Bir-Sen tarafından düzenlenen 9'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenle sahiplerini buldu.Turkuvaz Medya Grubu 4 ayrı ödüle layık görüldü. Törende konuşan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında basının duruşunun çok büyük katkı sağladığını belirterek, "15 Temmuz alçak darbe girişiminin def edilmesinde şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği o zaman 65. Hükümet, aziz milletimiz, ülkeye bayrağa ezana sahip çıkması, ama onun yanı sıra medyanın basının o gece çok güzel bir duruş sergilemesidir. Durumdan vazife çıkartarak teröristlere alçaklara karşı tek yürek tek yumruk olması bu alçak girişiminin bastırılmasına çok büyük katkı sağlamıştır" dedi.Konuşmaların ardından İbrahim Keresteci Basın Ödülleri, Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan tarafından sahiplerine takdim edildi. Turkuvaz Medya Gurubu'ndan Melih Altınok (aTV), Aykut İnce (aSpor), Kenan Kıran (Sabah Gazetesi), Kerim Ulak (aHaber) da törende ödüllerini aldı.