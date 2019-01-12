Acun Ilıcalı, Itır Esen hakkında son dakika iddia! Ilıcalı ve Itır Esen aşk mı yaşıyor?

Magazin gündemine son dakika olarak düşen ve kamuoyunda bomba etkisi yaratan Acun Ilıcalı Itır Esen aşkı ile ilgili iddialar devam ediyor. 2017 Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Itır Esen'in 15 Temmuz Şehitlerine hakaret eden tweet'lerinden sonra tacı elinden alınmıştı. Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilacalı ile Itır Esen'in ortaya çıkan fotoğraflarının ardından ikilinin aşk yaşadıkları iddia edildi. Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yedikleri ve Dubai'ye tatile gittikleri belirtildi. Peki Acun Ilıcalı ve Itır Esen sevgili mi?