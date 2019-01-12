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, hakkında son dakika iddia! Ilıcalı ve Itır Esen aşk mı yaşıyor?

'ndan tek celsede boşanan ve 2017 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen hakkında ortaya çıkan son dakika iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı ayrılığı ve nafaka olayları hala gündemde konuşulurken Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile baş başa yemek yedikleri ve yurtdışına tatile gittikleri iddia edildi. Ortaya çıkan bir fotoğraf ise bu iddiaları doğrular nitelikte. Peki Acun Ilıcalı ve Itır Esen aşk yaşıyor mu?

Giriş Tarihi: 12.1.2019 10:03
Acun Ilıcalı, Itır Esen hakkında son dakika iddia! Ilıcalı ve Itır Esen aşk mı yaşıyor?

Magazin gündemine son dakika olarak düşen ve kamuoyunda bomba etkisi yaratan Acun Ilıcalı Itır Esen aşkı ile ilgili iddialar devam ediyor. 2017 Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Itır Esen'in 15 Temmuz Şehitlerine hakaret eden tweet'lerinden sonra tacı elinden alınmıştı. Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilacalı ile Itır Esen'in ortaya çıkan fotoğraflarının ardından ikilinin aşk yaşadıkları iddia edildi. Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yedikleri ve Dubai'ye tatile gittikleri belirtildi. Peki Acun Ilıcalı ve Itır Esen sevgili mi?

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Acun Ilıcalı, Itır Esen hakkında son dakika iddia! Ilıcalı ve Itır Esen aşk mı yaşıyor?
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