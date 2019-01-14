Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm geliyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya'da önemli bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü bekleyenler müjdeli haberi aldı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122 yeni bölüm ne zaman yayınlancak?

Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 22 Ocak'ta ATV ekranlarında olacak.

İşte EDHO hayranlarını heyecanlandıran o paylaşım!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm başlıyor!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.