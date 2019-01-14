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'da imzalar atılıyor! Galatasaray burada...

Terim istedi yönetim gaza bastı 'dan ... Galatasaray taraftarının merakla beklediği Marcao bu akşam İstanbul'a geliyor! Sezon başında Bafe Gomis ayrıldıktan sonra bir türlü aradığı golcüyü bulamayan Galatasaray'da taraftarın da beklentisi her geçen gün artıyor. Devre arasında Emre Taşdemir ile sözleşme imzalayan Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao da bu gece 23:55'te İstanbul'a gelecek. İşte Galatasaray ...

Giriş Tarihi: 14.1.2019 16:39
Galatasaray'da imzalar atılıyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri burada...

Marcao transferinden sonra Fatih Terim'in isteği doğrultusunda forvet transferi için gaza basıldı! Brezilyalı Alan'ın transferinde son durum ne? Geçen sezon Beşiktaş'ta da oynayan Talisca'nın takım arkadaşı Alan, takımı Guangzhou Evergrande ile kamp çalışmalarına başladı. Bu durum da Galataray taraftarlarının Twitter üzerinden yönetimi eleştirmelerine neden oldu!

SON DAKİKA - GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ

Garry Rodrigues'i Al İttihad'a satan 'da Belhanda'nın da takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in yönettiği Al İttihad; Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon € teklif etti.

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Galatasaray'da imzalar atılıyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri burada...
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