Galatasaray'da imzalar atılıyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri burada...

Marcao transferinden sonra Fatih Terim'in isteği doğrultusunda forvet transferi için gaza basıldı! Brezilyalı Alan'ın transferinde son durum ne? Geçen sezon Beşiktaş'ta da oynayan Talisca'nın takım arkadaşı Alan, takımı Guangzhou Evergrande ile kamp çalışmalarına başladı. Bu durum da Galataray taraftarlarının Twitter üzerinden yönetimi eleştirmelerine neden oldu!

SON DAKİKA - GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ

Garry Rodrigues'i Al İttihad'a satan Galatasaray'da Belhanda'nın da takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in yönettiği Al İttihad; Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon € teklif etti.