Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika iddia! Ünlü şovmen vasiyetini hazırladı mı?

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'le ilgili yeni bir son dakika bilgisi ortaya çıktı. Ünlü sunucunun kaza geçirmeden önce avukatı aracılığıyla vasiyetini hazırlattığı belirtildi.