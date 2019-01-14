Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika iddia! Ünlü şovmen vasiyetini hazırladı mı?
3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika bir iddia ortaya atıldı. Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in kaza geçirmeden önce avukatıyla mirasını hazırladığı belirtildi. Haberlerin duyulmasından sonra bir çok kişi hem Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında bilgi almak, hemde vasiyet haberlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte ünlü şovmenin son durumu ve vasiyet haberlerine dair son bilgiler...
Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:41
Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'le ilgili yeni bir son dakika bilgisi ortaya çıktı. Ünlü sunucunun kaza geçirmeden önce avukatı aracılığıyla vasiyetini hazırlattığı belirtildi.