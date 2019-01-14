Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. UCIM'in logosu nedir? Hadi ipucu

ile Mücadele Derneğinin kısa adı. UCIM'in logosu nedir? Hadi ipucu

yayınlandı. UCIM, isimli bir öğretmeni kurduğu ile Mücadele Derneğinin kısa adı. Pek çok proje gerçekleştiren derneğin sloganı "Çocuklar susmayacak UCIM yanlarında" olacakmış. Peki UCIM'in logosu nedir?

Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 10:44
Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. UCIM'in logosu nedir? Hadi ipucu

Sosyal medya üzerinden oynana bilgisi yarışması Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hergün yüzbinlerce kişinin online olarak oynadığı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu yayınlandı. Bugün sorulan soruda ipucu bir dernekten geldi. Sorulan soru: UCIM, Saadet Özkan isimli bir öğretmenin kurduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. Ülkemizde pek çok proje gerçekleştiren derneğin sloganı "çocuklar susmayacak UCIM yanlarında" olacakmış. Peki UCIM'in logosu nedir biliyor muyuz?

ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. UCIM'in logosu nedir? Hadi ipucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN