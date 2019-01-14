Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. UCIM'in logosu nedir? Hadi ipucu

Sosyal medya üzerinden oynana bilgisi yarışması Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hergün yüzbinlerce kişinin online olarak oynadığı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu yayınlandı. Bugün sorulan soruda ipucu bir dernekten geldi. Sorulan soru: UCIM, Saadet Özkan isimli bir öğretmenin kurduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. Ülkemizde pek çok proje gerçekleştiren derneğin sloganı "çocuklar susmayacak UCIM yanlarında" olacakmış. Peki UCIM'in logosu nedir biliyor muyuz?