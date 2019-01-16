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Kahve dövülen taştan ya da nedir?

üzerinden oynanan bilgi yarışması Hadi için ipucu sorusu yayınlandı. 12.30'da başlayacak olan yarışma için milyonlarca kişi internet üzerinden hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün sorulan şöyle: Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da hangisidir?

Giriş Tarihi: 16.1.2019 11:55
Kahve dövülen taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan nedir? Hadi ipucu sorusu

Sosyal medya platformu instagram üzerinden oynanan Hadi oyunu için ipucu sorusu verildi. Günde iki defa yapılan bilgi yarışması için 16 Ocak Çarşamba 12.30'da yapılacak olan yarışmanın ipucu sorusu yayınlandı.

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Kahve dövülen taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan nedir? Hadi ipucu sorusu
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