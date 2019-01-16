Kahve dövülen taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan nedir? Hadi ipucu sorusu

Sosyal medya üzerinden oynanan bilgi yarışması Hadi için ipucu sorusu yayınlandı. 12.30'da başlayacak olan yarışma için milyonlarca kişi internet üzerinden hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün sorulan hadi ipucu sorusu şöyle: Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?
Giriş Tarihi: 16.1.2019 11:55
Sosyal medya platformu instagram üzerinden oynanan Hadi oyunu için ipucu sorusu verildi. Günde iki defa yapılan bilgi yarışması için 16 Ocak Çarşamba 12.30'da yapılacak olan yarışmanın ipucu sorusu yayınlandı.