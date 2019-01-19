ATV muhabirinden o iddialara yalanlama

ATV MUHABİRİ ERDAL KURUÇAY BAZI İNTERNET SİTELERİ VE SOSYAL MEDYADA HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARI YALANLADI...



Çin'in çeşitli bölgelerine yaptığımız ziyaretlerde, hakkımda sosyal medya ve bazı haber sitelerinde art niyetli yayınlar yapılmakta, bana ait olmayan cümleler habere konu olmakta ve hakkımda bir kara propaganda yürütülmektedir. Hakkımda atılan iftiralara ilişkin yasal hakkımı kullanacağımı belirtirerek konuyu detaylı olarak kamuoyunun bilgisine sunarım.

SÖYLEDİKLERİMİ ÇARPITARAK DÜŞMANLIK ÜRETMEKTEDİR



Çin'in çeşitli bölgelerine yaptığımız ziyeretler sonrasında, Çin devlet radyosu ile bir söyleşi gerçekleşritik. Verdiğim mülakatta, uzakdoğu haberlerimizi BBC, CNN, AFP ya da batı kaynaklı haber kaynaklarından yapmak yerine daha makul olanı bu bölgelere gelmektir. Yani doğudan bir yerden haber yaparken batıdan beslenmenin gereksizliğini vurguladım. Bir takım art niyetli internet siteleri ve sosyal medya hesapları söylediklerimi çarpıtarak düşmanlık üretmektedir.



Yine aynı sitelerde sanki benim ağzımdan çıkmış gibi ''hatalarımızı anladık'' cümlesi geçmektedir. Ben bürokrat değilim siyasetçi ya da elçilik makamında değilim ki böyle bir cümle kullanayım.

NE KADAR ACİZ DURUMDA OLDUKLARI...



Birileri bu çarpıtmayla beni hedef alarak kin ve nefret oluşturmak istiyor. ODA TV özelinde aynı zihniyetle taban tabana zıt zihniyetin benim üzerimden böyle bir cümle kurmuş gibi gösterilmesi aslında ne kadar aciz durumda olduklarının göstergesi.

KENDİ EMELLERİNE ALET ETMEYE ÇALIŞTILAR



Ben Çince bilmiyorum, verdiğim mülakat Türkçe'ye çevrilirken hatalı çevrilmiş. Daha sonrasında bunu alıp kendi emellerine alet etmeye çalışanlar daha hatalı!