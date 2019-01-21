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Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma anlamına gelen hukuk terimi hangisidir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve "Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 21.1.2019 22:35Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 22:37
"Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir?