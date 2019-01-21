Eşkiya Dünyaya Hükümda Olmaz'ın yeni transferi Façalı kimdir? Turgut Tunçalp kimdir?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Façalı ailesinin temsilcilerinden Haşmet Façalı rolünü Turgut Tunçalp canlandıracak. Turgut Tunçalp daha önce Çukur dizisinde rol almıştı, son dönemin en çok izlenen sinema filmi olan Müslüm filminde de rol alan Turgut Tunçalp önemli oyuncular arasında yer alıyor. Usta oyuncunun ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya'da rol alacağı belli olunca dizinin fanatikleri Façalı Turgut Tuçalp kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (FAÇALI) TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976 tarihinde Adapazarı Sakarya'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı. 2013 – 2014 yılları arasında "Kaçak" adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Haluk Bilginer, Begüm Birgören ile birlikte oynadı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Karate bilen Turgut Tunçalp, boş zamanlarında Dağcılık ve avcılıkla da uğraşmakta olup Offroad yapmaktadır. Oyunculuğu seviyor ama en büyük hayali bütün dünyayı gezip bütün ekstrem sporları yapmak. Bu arada onları filme alıp bir televizyon programı hazırlamak.

TURGUT TUNÇALP FİLM VE DİZİLERİ

2014 – Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Moskof Recep) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Kaçak (Kel Sait) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2013 – Delisin Delisin (Rami) (Sinema Filmi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Yıldız Masalı (Paparazzi Zeki) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Manyak Cafer) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat 2. 3.Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Komiser) (TV Dizisi)

2010- Recep İvedik 3 (Paintball Hakemi) (Sinema Filmi)

2009 – Çılgın Kanal (Bilge) (TV Dizisi)

2009 – Uygun Adım Aşk (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Adanalı 2. 3. Sezon (Mesut) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Fatih) (TV Dizisi)

2006 – Ümit Milli (Tom) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kötü Adam) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Haşhaşi) (Sinema Filmi)

2006 – Arka Sokaklar (İsmet) (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Başkomiser) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Taksici) (TV Dizisi)

