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Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. ile 'de! Eşkıya

'nin sevilen dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile ekranlarında başladı. Uzun bir aranın ardından efsane dizi yeniden seyircisi ile buluşuyor. İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırıdan derinden etkilenen Çakırbeylilerin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içti! Nefes kesen bölümü haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. 'nun bölüm özel videoları, fragmanları ve dizi ile ilgili bütün son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. ...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 21:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm ile atv'de! Eşkıya canlı izle

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluşuyor. EDHO, efsane kadrosuna usta isimler katarak kaldığı yerden devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü izlemek isteyenler haberimizden canlı olarak izleyebilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

İşte sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyenleri ekranlara kilitleyecek yeni bölümü.

ATV CANLI YAYIN

"İlyas Çakırbeyli'nin intikamı tüm façalılar ölene kadar devam edecek!"

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümden nefes kesen kareler

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm ile atv'de! Eşkıya canlı izle
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