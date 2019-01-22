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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 122. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

'de televizyon ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz uzun bir aradan sonra seyirci ile buluştu. Her zaman olduğu gibi, Eşkıya yeni bölümü ile izleyenleri yine ekranlarına kilitledi. Reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Haberimizden Eşkıya son bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 00:53 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 01:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 122. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

Türkiye'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile atv ekranlarındaydı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan usta isimler ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. son bölüm günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

EDHO'nun uzun bir aradan sonra yayınlanan yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden izleyebilirler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. son bölüm tamamı tek parça

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 122. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

"İLYAS ÇAKIRBEYLİ'NİN İNTİKAMI TÜM FAÇALILAR ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK!"

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 122. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle
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