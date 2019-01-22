Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Façalı ailesinden İlhan Şen kimdir?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? sorusunun cevabını bulabileceksiniz. Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Gözde Okur'dan sonra Façalı ailesinin diğer üyesi de İlhan Şen! Peki Façalı İlhan Şen kimdir?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FAÇALI İLHAN ŞEN KİMDİR?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğan İlhan Şen, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalı ailesinin bireyleri arasında yer alıyor.

İlhan Şen, Şahin Tepesi adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Model olan İlhan Şen 2008 senesinde katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu fakat En İyi Mayo Modeli seçildi.

2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli olarak seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da yapılan Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir zaman modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun olan İlhan Şen, 19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. 31 yaşındaki İlhan Şen, son olarak ATV ekranında yayınlanan ve ekran macerası kısa süren Şahin Tepesi adlı dizide Mete karakterine hayat vermiştir.