Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Façalı Emir Benderlioğlu kimdir?

Deli Dumrul karakteriyle ön plana çıkan Emir Benderlioğlu Dağ 2'deki oyunculuğuyla hayran kitlesini arttırdı. Ayrıca Börü dizisi ve sinema filmiyle de geniş kitlelere hitap eden Emir Benderlioğlu Façalı rolüyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ATV ekranlarında seyircinin karşısında çıkacak.

FAÇALI EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Emir Benderlioğlu; 28 Ekim 1979 yılında Ankara'da doğdu. Emir Benderlioğlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalı rolüyle girdi.

Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Atıf Emir Benderlioğlu'dur. Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede önce heykel bölümünde okudu, sonra da Grafik Bölümüne geçti.

Emir Benderlioğlu, iş hayatına TRT'de tanıtım kordinatörü olarak başladı. Bu sırada Yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve onun filmlerinde rol almaya başladı. Sonra da Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

Emir Benderlioğlu, yakın arkadaşı Işın Karaca,Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Beyoğlu'nda Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır.

Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.

2011 - 2012 yılları arasında "Yer Gök Aşk" dizisinde Burak Hakkı, Melisa Aslı Pamuk, Tuvana Türkay, Işıl Yücesoy, Murat Ünalmış, Birce Akalay, Selen Soyder, Tolgahan Sayışman, Serenay Sarıkaya ile beraber oynamıştır.

2013 yılında TRT'de yayınlanan "Osmanlı Tokadı" dizisinde Uğur Çavuşoğlu,Alper Kul, İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever, Emir Benderlioğlu, Mazhar Alanson, Bertan Ceylan, Pelin Akil ile beraber rol aldı.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Panzehir" adlı sinema filminde Emin Boztepe, Cüneyt Arkın, Emir Benderlioğlu, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol aldı.

Filmleri ve Dizileri

Börü

Dağ 2

2016 - Kızkaçıran (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 - Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Hüseyin Teğmen) (TV Dizisi)

2014 - Çiçek (Rıfat) (TV Dizisi)

2014 - Panzehir (Ferit) (Sinema Filmi)

2013 - Osmanlı Tokadı (Savaş) (TV Dizisi)

2011 - Hop Dedik: Deli Dumrul (Dumrul) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Yer Gök Aşk (Yılmaz) (TV Dizisi)

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Dumrul) (Sinema Filmi)

2009 - Ayrılık (2) (Eytan) (TV Dizisi)

2008 - Dedektif Biraderler (Savaş) (TV Dizisi)

2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Burak) (TV Dizisi)

2007 - Adem'in Trenleri (Bekir) (Sinema Filmi)