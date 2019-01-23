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2004 yılında 'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir? İşte yanıtı

23 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak bilgi yarışması öncesi ipucu sorusu belli oldu. 20:30'da başlayacak olan yarışmaya avantajlı bir şekilde başlamak isteyenler ipucu sorusunun cevabına buradan ulaşabilecekler. Peki, 2004 yılında 'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir? İşte Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu cevabı!

Giriş Tarihi: 23.1.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 14:55
2004 yılında Yenikapı'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir? İşte yanıtı

Hadi'nin bugünkü ikinci ipucu sorusunun yanıtı belli oldu. Instagram hesabından yapılan paylaşım ile bu sorunun açıklanmasının ardından 2004 yılında Yenikapı'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı merak edilmeye başladı.

2004 YILINDA YENİKAPI'DA ORTAYA ÇIKARILAN LİMANIN ADI NEDİR?

Marmaray ve metro istasyonları için Yenikapı'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında 2004 yılında başlayan arkeolojik kazılarda Bizans döneminin ünlü Theodosius Limanı tespit edilmişti. Liman kazılarından 36 batık ve binlerce kültür varlığı ortaya çıkarılmış, neolitik dönem buluntuları ile birlikte İstanbul'un tarihi 8500 yıllık bir zaman dilimine kadar genişlemişti.

SORU: 2004 yılında Yenikapı'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir?

CEVAP: Theodosius limanı

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2004 yılında Yenikapı'da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir? İşte yanıtı
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