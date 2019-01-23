Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir? 23 Ocak Hadi İpucu sorusu yanıtı

Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim bugün yarışmaya katılacak kişilerin araştırdığı ipucu sorusu oldu. Hadi'nin 12:30'da başlayacak olan yarışmasına avantajlı olarak katılmak isteyenler ipucu sorusunun yanıtını buradan öğrenebilirler.

EŞ YÜKSELTİ ANLAMINA GELEN COĞRAFİ TERİM HANGİSİDİR?

CEVAP: İZOHİPS

1. İç içe kapalı eğrilerdir.

2. Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

3. En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

4. 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer.

5. İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) haritanın

tamamında aynıdır.

6. Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.

7. Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.

8. İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.

9. İzohipsler birbirini kesmezler.

10. Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips aynı yükselti değerlerine sahiptir.

11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.

12. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır.

13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde