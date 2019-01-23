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37. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

Televizyon ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi 3 haftalık haftalık aranın ardından seyircilere yeniden merhaba dedi. Nefes kesen 37. Son bölümü ile Sen Anlat Karadeniz izleyenleri yine atv ekranlarına kilitledi. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz 37. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. Haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 00:24
SEN ANLAT KARADENİZ NEFES KESEN YENİ BÖLÜMÜ
Sen Anlat Karadeniz 37. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. İzlemek isteyenler Sen Anlat Karadeniz dizisini haberimizden izleyebilirler.
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Sen Anlat Karadeniz 37. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle
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