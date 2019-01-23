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37. yeni bölümü ile şimdi 'de! Sen Anlat Karadeniz izle

'de televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi uzun bir aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bomba gibi bir bölüm sevenlerine yeniden merhaba diyen dizinin yeni bölümü ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü izlemek isteyenler, şimdi haberimizden olarak izleyebilirler. İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 37. ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 20:47
Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü ile şimdi atv'de! Sen Anlat Karadeniz canlı izle

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü ile seyircilere yeniden merhaba diyor! Sevilen dizi usta kadrosuyla ve nefes kesen hikayesi ile kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü şimdi atv!'de.

Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

"NEFES'İM, OĞLUMUZ DA SEVDAMIZ DA BANA EMANET..."

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.

Sen Anlat Karadeniz bu akşam atv’de! Sen Anlat Karadeniz 37. Bölümde neler olacak?

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