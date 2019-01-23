Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü ile şimdi atv'de! Sen Anlat Karadeniz canlı izle

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü ile seyircilere yeniden merhaba diyor! Sevilen dizi usta kadrosuyla ve nefes kesen hikayesi ile kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü şimdi atv!'de.

Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

"NEFES'İM, OĞLUMUZ DA SEVDAMIZ DA BANA EMANET..."

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.