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38. yayınlandı! Hemen izle

Tahir'den Nefes'i şaşırtan sürpriz! 'nin reyting rekortmeni dizisi tüm heyecanıyla ekranlarında devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünün sona ermesiyle birlikte dizinin takipçileri "Sen Anlat Karadeniz 38. yayınlandı mı?" sorusunun cevabını arıyordu. Merakla beklenen fragman az önce yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 01:14 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 01:15
Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hemen izle

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz nefes kesen ve duygu dolu hikayesi ile atv'de devam ediyor. SAK dizisinin 37. bölümünün sona ermesi ile birlikte izleyiciler Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Efsane dizinin 38. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar.

Sen Anlat Karadeniz bu akşam atv’de! Sen Anlat Karadeniz 37. Bölümde neler olacak?

Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.

Sen Anlat Karadeniz 37. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

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Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hemen izle
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