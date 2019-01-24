23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları

Çarşamba günleri ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ile TRT 1'de ekranlar gelen Diriliş Ertuğrul dizisi milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Verilen aranın ardından dün akşam ekranlara gelen iki dizi yine izleyiciyi tarafından tam not aldı. Her çarşamba reytinglerde de kıyasıya yarışan iki dizinin hayranları reyting sonuçlarında hangi dizinin önde olduğunu merak ediyor. Peki 23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları...