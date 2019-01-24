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Çarşamba belli oldu! reyting sonuçları

Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alan ve verilen aranın ardından dün akşam izleyicisiyle ekranlarda buluştu. Her hafta bir önceki bölümden daha heyecanlı ilerleyen dizilerin hayranları reyting sonuçlarını da heyecanla araştırıyor ve bekliyor. Çarşamba günleri reyting sonuçlarında kıyasıya mücadele eden iki dizinin fenomenleri ' açıklandı mı' sorusunu araştırıyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu. İşte reytinglere damga vuran dizi...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:28
23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları

Çarşamba günleri ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ile TRT 1'de ekranlar gelen Diriliş Ertuğrul dizisi milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Verilen aranın ardından dün akşam ekranlara gelen iki dizi yine izleyiciyi tarafından tam not aldı. Her çarşamba reytinglerde de kıyasıya yarışan iki dizinin hayranları reyting sonuçlarında hangi dizinin önde olduğunu merak ediyor. Peki 23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları...

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23 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları
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