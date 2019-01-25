25 Ocak reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları...

Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni katılan Melike İpek seyirciden tam not aldı! Ala rolüyle seyirciye "merhaba" diyen Melike İpek başarılı oyunculuğu ile dikkat çekti. 25 Ocak reyting sonuçları da belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova ve Çarpışma reyting sonuçları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu; işte 25 Ocak Perşembe reyting sonuçları...

25 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

17. bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, reyting sonuçlarına göre AB kategorisinde dün akşam birinci sırada yer aldı. 9.57 reyting puanı alan Bir Zamanlar Çukurova yine Perşembe akşamına damga vurdu.

Çarpışma ise AB kategorisinde 6. sırada yer aldı. Çarpışma'nın reyting puanı ise 4.29.

TOTAL

TOTAL kategorisi sonuçlarına göre de Bir Zamanlar Çukurova, 25 Ocak Perşembe gününü yıldızı oldu! 12.65 reyting puanıyla ilk sırada yer alan Bir Zamanlar Çukurova seyircinin takdirini kazandı.

Çarpışma ise TOTAL kategorisinde 3.83 reyting puanı aldı ve 13. sırada yer aldı.

ABC

ABC kategorisinde de 10.74 reyting puanıyla birincisi sırada Bir Zamanlar Çukurova yer alırken Çarpışma 4.64 reytin puanı ile 5. sırada yer aldı.