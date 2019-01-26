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Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 26.1.2019 23:40Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 23:42
Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?