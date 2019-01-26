Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?

Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 26.1.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 23:42
Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?

Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?

a) Didier Deschamps

b) Franz Beckenbauer

c) Mario Zagallo

d) Carlos Alberto Parreira

Doğru cevap: d) Carlos Alberto Parreira

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi, Dünya Kupası'nı hem furbolcu hem de teknik direktörken kazanan üç kişiden biri değildir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN