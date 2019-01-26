Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 26.1.2019 21:35Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 21:36
Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır?