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Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 26.1.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 21:36
Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır?

Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır?

a) Napolyon

b) Mussolini

c) Adolf Hitler

d) Bismarck

Doğru cevap: Napolyon

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Hangisi, Mona Lisa tablosunu yatak odasına astırmıştır?
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