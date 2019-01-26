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Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 26.1.2019 21:38Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 21:39
Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir?