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Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla yumurtayı yapan kuş hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla yumurtayı yapan kuş hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 26.1.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 21:39
Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir?

Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir?

a)Flamingo

b) Deve Kuşu

c) Kivi

d) Pelikan

Doğru cevap: c) Kivi

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Tüm canlı kuş türleri arasında kendi vücuduna oranla en büyük yumurtayı yapan kuş hangisidir?
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