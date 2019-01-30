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29 Ocak Salı belli oldu mu? Kadın reyting sonuçları - reyting sonuçları burada...

ATV'nin fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz milyonlarca kişi tarafından Salı akşamları takip ediliyor. Öte yandan Kadın dizisi de en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. 29 Ocak Salı belli oldu mu? Reyting sonuçları hakkındaki son detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:52
29 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Kadın reyting sonuçları - EDHO reyting sonuçları burada...

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süredir vatandaşlar tarafından en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Özge Özpirinççi ile Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kadın dizisi de bireyler tarafından sıkı takip ediliyor.

29 Ocak Salı reyting sonuçları açıklanmak üzere. Kadın reyting sonuçları ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz, en doğru listeyi haberimizde bulabileceksiniz.

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29 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Kadın reyting sonuçları - EDHO reyting sonuçları burada...
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