29 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Kadın reyting sonuçları - EDHO reyting sonuçları burada...

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süredir vatandaşlar tarafından en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Özge Özpirinççi ile Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kadın dizisi de bireyler tarafından sıkı takip ediliyor.

29 Ocak Salı reyting sonuçları açıklanmak üzere. Kadın reyting sonuçları ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz, en doğru listeyi haberimizde bulabileceksiniz.