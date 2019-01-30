İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir? 30 Ocak Hadi İpucu sorusu yanıtı!

30 Ocak Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Bu akşamki yarışma öncesi avantaj yakalamak isteyenler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Aklımıza takılan bir sorunun cevabını bulmak için evlerimizin kütüphanesindeki dizi dizi ansiklopedilere başvurduğumuz günleri hatırlıyor musunuz? Artık hemen hemen tüm soruların cevabına arama motorları sayesinde internet üzerinden hızlıca ulaşabiliyoruz. Bugünün hadi ipucu sorusu da bu konu ile ilgili geldi. Peki, ilk arama motoru hangi yılda kurulmuştur?

İşte 30 Ocak Hadi ipucu sorusu cevabı;