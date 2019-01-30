Reynmen Yusuf Aktaş "Derdim Olsun" ile yeniden gündemde! Reynmen kimdir?

5 gün önce yayınlanan Reynmen'in "Derdim Olsun" klibi 38 milyon 223 bin kez izlendi! Hem Scorpe hem Youtube hem de İnstagram'da yayınladığı videolarla geniş hayran kitlelerine ulaşan Reynmen Yusuf Aktaş, Türk ordusuna Fırat Kalkanı operasyonunda destek vermek için El-Bab'a da gitmişti.

Peki Reynmen Yusuf Aktaş kimdir?

Reynmen Yusuf Aktaş daha önce Ahmut Kural ve Murat Cemcir ile birlikte "Sie Liegt in Meinen Armen" şarkısını söylerek düet yapmıştı. Aleyna Tilki'nin rekorunu da kıran Yusuf Aktaş, Youtube'da yayınlandığı gibi en çok izlenen video, şarkı olma yolunda ilerliyor.

İlkokula Bağcılar'daki Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda başlayan Yusuf Aktaş daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil oldu.

Liseyi Bahçeşehir'de okudu

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyan Reynmen geniş hayran kitlelerine sahip. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.