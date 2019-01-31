30 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları burada

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Çoşkun, Nurettin Sönmez, Hülya Darcan ve İlker Aksum rol alıyor. Ertuğrul Bey kendisine kurulan tuzağın farkına varacak mı? Dragos'un Ertuğrul'u ortadan kaldırmak için yapacağı plan ne olacak? Tüm bunlar merakla araştırılırken 30 Ocak Çarşamba reyting sonuçları da açıklandı!

Sen Anlat Karadeniz'de ise Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.

İŞTE 3O OCAK ÇARŞAMBA SEN ANLAT KARADENİZ & DİRİLİŞ ERTUĞRUL REYTİNG SONUÇLARI