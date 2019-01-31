Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > 30 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları burada

30 Ocak Çarşamba belli oldu! Sen Anlat Karadeniz burada

Merakla beklenen belli oldu! Türkiye'nin en çok dizileri olan Sen Anlat Karadeniz ve açıklandı. Televizyon izleyicileri büyük bir ilgiyle 30 Ocak Çarşamba reyting sonuçları konusundaki sonuçları merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz, dün akşam 38. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı burada. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul da bu hafta 133. bölümüyle ekrana geldi; işte Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları!

Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:28
30 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları burada

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Çoşkun, Nurettin Sönmez, Hülya Darcan ve İlker Aksum rol alıyor. Ertuğrul Bey kendisine kurulan tuzağın farkına varacak mı? Dragos'un Ertuğrul'u ortadan kaldırmak için yapacağı plan ne olacak? Tüm bunlar merakla araştırılırken 30 Ocak Çarşamba da açıklandı!

Sen Anlat Karadeniz'de ise Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.

İŞTE 3O OCAK ÇARŞAMBA SEN ANLAT KARADENİZ & DİRİLİŞ ERTUĞRUL REYTİNG SONUÇLARI

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
30 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN