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fiyatları düşecek mi? Türkiye akıllı telefon 2019 fiyatları düştü mü?

Türkiye'de ciddi anlamda fiyatları artan ile ilgili kullanıcılarına müjdeli haber geldi. iphone telefon almak isteyen vatandaşlara heyecan veren haber Apple 'su olan 'tan geldi. Kur farkı nedeniyle fiyatların arttığı için Türkiye'de Apple satışlarının 700 milyon dolarlık bir kayba neden olduğu belirtildi. Tim Cook yaptığı açıklamada "Kur farkı dolayısı ile sorun yaşadığımız ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz" dedi. Peki Apple fiyatları düşecek mi? Iphone telefonlara indirim gelecek mi?

Giriş Tarihi: 31.1.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 17:37
Apple fiyatları düşecek mi? Türkiye akıllı telefon iphone 2019 fiyatları düştü mü?

Geçtiğimiz aylarda dolar TL kurunda yaşanan hareketlilik sonrası Türkiye'de Apple ürünlerde fiyatlar yükselmişti. Özellikle Iphone telefon fiyatlarındaki artış telefon almak isteyen vatandaşlar için internet üzerinde araştırmalara neden oluyor. Apple CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Türkiye'de Apple ürünlerinde indirim yapacağız" şeklindeki açıklamadan sonra Iphone telefon almak isteyen kişiler "2019'da Apple ürünlerinde indirim olacak mı" "Iphone telefon fiyatları düşecek mi" sorusunu araştırıyor.

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Apple fiyatları düşecek mi? Türkiye akıllı telefon iphone 2019 fiyatları düştü mü?
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