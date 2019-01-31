Apple fiyatları düşecek mi? Türkiye akıllı telefon iphone 2019 fiyatları düştü mü?

Geçtiğimiz aylarda dolar TL kurunda yaşanan hareketlilik sonrası Türkiye'de Apple ürünlerde fiyatlar yükselmişti. Özellikle Iphone telefon fiyatlarındaki artış telefon almak isteyen vatandaşlar için internet üzerinde araştırmalara neden oluyor. Apple CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Türkiye'de Apple ürünlerinde indirim yapacağız" şeklindeki açıklamadan sonra Iphone telefon almak isteyen kişiler "2019'da Apple ürünlerinde indirim olacak mı" "Iphone telefon fiyatları düşecek mi" sorusunu araştırıyor.