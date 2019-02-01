Bir Zamanlar Çukurova 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukurova 19. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında başladığı ilk günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı ve reyting listelerinde zirveye oynadı. Sen Anlat Karadeniz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü yapımlar gibi Perşembe günleri reyting listesinin ilk sırasında olmayı her daim başaran Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz, Züleyha ile son bir kez karşı karşıya geliyor ve artık Züleyha'dan vazgeçiyor. Yoluna Müjgan ile devam etmeye karar veren Yılmaz'ın Demir ve Züleyha ile karşılaşması sonucu neler yaşanacağı sosyal medyada günün konusu oldu. Bu gelişmelerin üzerine bireyler Bir Zamanlar Çukurova 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gibi sorulara yanıt arıyorlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 7 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 18. BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?