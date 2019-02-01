La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 3. Sezon tarih belli oldu mu?

Bir İspanyol dizisi olan ve kısa sürede milyonlarca kişiyi kitlesi haline getiren La Casa De Papel, Türkiye'de de oldukça ilgi çeken bir yapım oldu. İlk bölümü 2 Mayıs 2017'de yayınlanan dizinin ilk 2 sezonuyla büyük bir kitleye hitap eden dizinin 3. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. Türkiye'de binlerce dizisever tarafından sorgulanan La Casa De Papel 3. Sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz…

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölümü 2 Mayıs 2017'de yayınlanan, 23 Kasım 2017'de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek. La Casa De Papel'in 2019'da yayınlanacağı Netflix Türkiye'nin hesabından resmen açıklanmıştı.