999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 2.2.2019 22:11Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 22:13
999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız